Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Februar weiter verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg zum Vormonat um 2,0 Punkte auf 52,3 Zähler, wie S&P am Dienstag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem wesentlich geringeren Anstieg auf 50,7 Punkte gerechnet. Die Aufhellung geht auf den Dienstleistungssektor zurück, wohingegen sich die Stimmung in der Industrie leicht eintrübte. Die Gesamtentwicklung stehe weitgehend im Einklang mit einem Wachstum von 0,3 Prozent im ersten Quartal, erklärte S&P-Chefökonom Chris Williamson./bgf/jsl/mis

21.02.2023 10:23