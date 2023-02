Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich im Februar den fünften Monat in Folge aufgehellt. Der Indikator stieg gegenüber dem Vormonat um 1,7 Punkte auf minus 19,0 Zähler, wie die EU-Kommission am Montag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet.

20.02.2023 16:15