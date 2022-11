In der Eurozone hat die Wirtschaftsleistung im Sommer wie erwartet leicht zugelegt. Im dritten Quartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der 19 Euroländer zum Vorquartal um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung für die Monate Juli bis September wurden damit wie von Analysten erwartet bestätigt.

15.11.2022 11:02