Beunruhigend sei allerdings, dass Technologiekonzerne Arbeitsplatzabbau-Pläne in einem Ausmass bekanntgegeben hätten, die es in diesem Sektor seit vielen Jahren nicht mehr gegeben habe. Investoren und Privathaushalte könnten zunehmend verängstigt in den Sparmodus verfallen, was die Exportwirtschaft früher oder später spüren würde.