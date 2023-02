Wichtigster Zielmarkt für Elektronik "Made in Germany" war erneut China. Dorthin lieferten deutsche Hersteller Elektroerzeugnisse im Wert von 26,5 Milliarden Euro. "Der Zuwachs war mit plus 5,5 Prozent allerdings unterdurchschnittlich", ordnete Gontermann ein. Auf den weiteren Plätzen folgen die USA (plus 23,8 Prozent auf 23,6 Mrd Euro) und Frankreich (plus 8,8 Prozent auf 15,5 Mrd Euro).