Lagarde sagte, die EZB werde auch ihre anderen geldpolitischen Instrumente normalisieren "und so den Impuls unserer Zinspolitik verstärken". Die über Jahre durch milliardenschwere Wertpapierkäufe angeschwollene EZB-Bilanz müsse "massvoll" und "auf vorhersehbare Weise" normalisiert werden: "Im Dezember werden wir die wichtigsten Grundsätze für den Abbau der Anleihebestände in unserem Ankaufprogramm darlegen." Der EZB-Rat tagt wieder am 15. Dezember.