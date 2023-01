In der Eurozone ist im Verlauf des Jahres mit erneuten kräftigen Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation zu rechnen. Die Leitzinsen müssen weiter deutlich angehoben werden, damit eine Rückkehr zum mittelfristigen Inflationsziel von zwei Prozent erreicht werden könne, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Olli Rehn, am Mittwoch im Rahmen einer Online-Veranstaltung der Denkfabrik Peterson Institute for International Economics. Ein Anstieg der Leitzinsen bis auf ein restriktives Niveau werden die starke Teuerung nach Einschätzung des Präsidenten der Notenbank von Finnland eindämmen.

11.01.2023 16:41