Zuletzt hatte sich die Inflation im Euroraum deutlich abgeschwächt. Im März war die Inflationsrate auf 6,9 Prozent gesunken, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Februar hatte die Rate noch bei 8,5 Prozent gelegen. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent an, bei der sie die Stabilität der Preise als gewährleistet ansieht.