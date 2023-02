Zugleich signalisierte Lagarde die Erfordernis weiterer Zinsanhebungen. Sie stellte die Frage, ob man nach dem aktuellen Zinsschritt und voraussichtlich einem weiteren auf der nächsten Sitzung im März am Ende angelangt sei. "Nein, wir müssen noch Boden gut machen", lautete ihre Antwort. Die Zinsen müssten in einen restriktiven, also die Wirtschaftsdynamik dämpfenden Bereich angehoben werden und dort so lange verharren, bis man zuversichtlich sein könne, das mittelfristige Inflationsziel von zwei Prozent zu erreichen./bgf/jkr/jha/