Die Verbraucher in der Eurozone rechnen laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) mit einer noch höheren Inflation. Auf Sicht von zwölf Monaten erwarten die Verbraucher eine Teuerung von 5,4 Prozent, wie die EZB am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Im Monat zuvor hatte die Erwartung 5,1 Prozent betragen. Auf Sicht von drei Jahren wird wie im Vormonat eine Rate von 3,0 Prozent erwartet. Die EZB strebt auf mittlere Sicht eine Teuerung von zwei Prozent an. Im November hatte sich die gemessene Inflation leicht auf 10,0 Prozent abgeschwächt.

07.12.2022 11:23