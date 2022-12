Die Europäische Zentralbank (EZB) will ihre Leitzinsen im kommenden Jahr weiter und spürbar anheben. "Wir müssen zusätzliche Massnahmen ergreifen, um die Zinssätze in einem ähnlichen Tempo wie bei der letzten Erhöhung um 50 Basispunkte zu erhöhen", erklärte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos am Montag in Madrid. Damit bekräftigte der Spanier Äusserungen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde von vergangener Woche.

19.12.2022 12:17