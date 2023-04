Christopher Waller, Direktor bei der US-Notenbank Fed, hat weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht gestellt. "Da sich die finanziellen Bedingungen nicht wesentlich verschärft haben, der Arbeitsmarkt weiterhin stark ist und die Inflation weit über dem Zielwert liegt, muss die Geldpolitik weiter gestrafft werden", sagte Waller am Freitag in San Antonio. "Wie weit, hängt von künftigen Daten zur Inflation, der Wirtschaft und den Kreditbedingungen ab."

14.04.2023 17:59