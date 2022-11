Die US-Notenbank Federal Reserve dürfte ihr hohes Straffungstempo in absehbarer Zeit verringern. Darauf deuten jüngste Äusserungen von Fed-Vizechefin Lael Brainard hin. "Es wird wahrscheinlich angebracht sein, bald zu einem langsameren Straffungstempo überzugehen", sagte diese am Montag in Washington. Zugleich hob sie hervor, dass die Fed mit ihren Zinsanhebungen noch nicht am Ende angelangt sei.

14.11.2022 18:36