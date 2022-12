Zu diesem Schluss kommt eine am Montag veröffentlichte Umfrage im Auftrag des Reiseunternehmens DER Touristik Suisse, zu dem auch die Marke Kuoni gehört. Der Befund: Nur ein Fünftel (21%) will das Ferienbudget kürzen. Die Hälfte der Befragten (48%) will derweil etwa gleich hohe Ausgaben tätigen wie in diesem Jahr. Knapp ein Drittel (31%) plant indes gar mehr Geld für die Ferien im Jahr 2023 in die Hand zu nehmen.