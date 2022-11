Kaum verändert hat sich im Vergleich zum September 2022 derweil die Zahl an aufgelösten Firmen. Sie ging leicht um 1 Prozent auf 2014 zurück. Gegenüber dem Vorjahresmonat sanken die Löschungen deutlicher um 6 Prozent, was eine erfreuliche Entwicklung darstelle, so Help.ch weiter.