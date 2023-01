In der Statistik der Kündigungsgründe sei die Hoffnung auf mehr Lohn bei einem anderen Arbeitgeber weiterhin weit vorne, sagte er im Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung" vom Samstag. Dramatisch zugenommen hat laut Mölleney das Bedürfnis nach Wertschätzung. Der ehemalige Personalchef von Swissair leitet das Center for Human Resources Managment & Leadership an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich.