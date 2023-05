Obwohl die Teuerung in Frankreich weiter auf hohem Niveau liegt, ist die Inflationsrate niedriger als in Deutschland. In der grössten Volkswirtschaft der Eurozone lag die HVPI-Rate zuletzt im April bei 7,6 Prozent. Am Nachmittag werden die Daten für Mai erwartet. Analysten rechnen mit einer HVPI-Rate von 6,7 Prozent. Die Inflation in den beiden grössten Euro-Volkswirtschaften liegt weiter klar über dem mittelfristigen Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) für den gesamten Euroraum von zwei Prozent./jkr/bgf/mis