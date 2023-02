Die Stimmung der Verbraucher in Frankreich hat sich im Februar eingetrübt. Der entsprechende Indikator fiel im Vergleich zum Vormonat um einen Punkt auf 82 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte. Bankökonomen hatten im Schnitt mit einem Indexwert von 80 Punkten gerechnet.

24.02.2023 09:18