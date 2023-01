Die französische Wirtschaft ist am Jahresende 2022 leicht gewachsen. Vom dritten auf das vierte Quartal wuchs die zweitgrösste Volkswirtschaft der Eurozone um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Bankökonomen hatten mit einer Stagnation gerechnet. Im dritten Quartal hatte das Wachstum 0,2 Prozent betragen.

31.01.2023 07:57