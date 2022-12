Vergangenen Donnerstag hatte die EZB die Märkte überrascht, indem sie weitere deutliche Zinsanhebungen in Aussicht stellte. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sprach von Zinsschritten im jüngsten Anhebungstempo von 0,5 Prozentpunkten. An den Finanzmärkten wurde bis dato eher erwartet, dass die Zentralbank im kommenden Jahr nur noch wenige Anhebungen in geringem Ausmass plant. Die Konjunkturaussichten für die Eurozone sind angesichts des Ukraine-Kriegs zwar immer noch trübe, sie haben sich infolge zuletzt rückläufiger Energiepreise aber etwas aufgehellt./bgf/jsl/stk