Die EZB hatte am Donnerstag zum sechsten Mal in Folge den Leitzins erhöht, und zwar um weitere 0,5 Punkte auf 3,5 Prozent. Trotz der jüngsten Unsicherheiten in der Bankenbranche hält sie damit an ihrem Kurs fest. Im Fokus stehe die Inflationsbekämpfung, hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde erklärt./evs/DP/tih