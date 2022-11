Geplante neue Richtlinien mit Zollgebühren auf bestimmte Agrarprodukte werden "auf unbestimmte Zeit" ausgesetzt, berichtete Beat Jans am Donnerstag, der Regierungspräsident des Kantons Basel-Stadt. Das habe Bundesrat Ueli Maurer am 31. Oktober schriftlich zugesichert. "Bis auf weiteres gilt die aktuelle Praxis", zitierte Jans aus dem Brief von Maurer.