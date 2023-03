(neu: Reaktion Deutsche Handelskammer im 5. Absatz) - Chinas Aussenhandel ist zu Jahresbeginn weiter eingebrochen. Wie die Zollverwaltung in Peking am Dienstag mitteilte, gingen die Exporte der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt im Januar und Februar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in US-Dollar gerechnet um 6,8 Prozent zurück. Das Minus bei den Ausfuhren fiel schwächer aus als erwartet. Doch sackten die Importe mit einem Minus von 10,2 Prozent noch stärker ab, als von Experten vorhergesagt.

07.03.2023 12:13