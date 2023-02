Die Teuerung in Grossbritannien geht weiter zurück, befindet sich allerdings immer noch auf hohem Niveau. Im Januar lagen die Verbraucherpreise 10,1 Prozent über dem Stand im Vorjahresmonat, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Im Dezember hatte die Teuerung 10,5 Prozent betragen. Der Rückgang der Rate fiel stärker aus als Analysten im Schnitt mit 10,3 Prozent erwartet hatten.

15.02.2023 08:34