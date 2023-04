In Grossbritannien hat der Inflationsdruck auf hohem Niveau leicht abgenommen. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im März zum Vorjahresmonat um 10,1 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate 10,4 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt jedoch einen stärkeren Rückgang auf 9,8 Prozent erwartet.

19.04.2023 08:30