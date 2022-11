Die Inflation in Grossbritannien hat sich von bereits sehr hohem Niveau aus weiter verstärkt und ist auf über elf Prozent gestiegen. Im Oktober legten die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 11,1 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Im Vormonat hatte die Teuerungsrate bereits hohe 10,1 Prozent betragen. Analysten wurden von der Stärke des Preisanstiegs überrascht.

16.11.2022 08:39