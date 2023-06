Britische Unternehmen waren im Mai vorsichtiger gestimmt. Nach der Stimmungsaufhellung im Vormonat fiel der Einkaufsmanagerindex von S&P Global gegenüber April um 0,9 Punkt auf 54,0 Punkte, wie S&P am Montag in London laut einer zweiten Erhebung mitteilte. In einer ersten Schätzung waren 53,9 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

05.06.2023 11:08