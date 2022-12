Der Preis an der Zapfsäule werde von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie etwa dem Standort der Tankstelle, der Miete für das Grundstück, auf dem die Tankstelle stehe oder dem Lohnniveau in der betreffenden Region, teilte der TCS mit. Die Unterschiede fielen dabei für Bleifrei 95 mit bis zu 48 Rappen pro Liter und für Diesel mit bis zu 47 Rappen in etwa gleich hoch aus.