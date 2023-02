So verbuchte etwa St. Moritz im Dezember gar einen Rekord bei den Logiernächten. Davos-Klosters weist in den ersten drei Monaten der Saison bei den Übernachtungszahlen ein Plus von 18 Prozent aus. Die Jungfrau Ski Region im Berner Oberland verzeichnete den viertbesten Saisonstart der letzten zehn Jahre. Zufrieden ist man auch in Engelberg OW und Andermatt UR.