Die gemeinsamen IT-Systeme der Verlage NZZ und CH Media waren am 24. März von Cyberkriminellen angegriffen worden. In der Folge mussten die drei Titel "Aargauer Zeitung", "Luzerner Zeitung" und "St. Galler Tagblatt" vorübergehend auf die unterschiedlichen Regionalteile, sogenannte Splitausgaben, verzichten. Die "NZZ" erschien an einzelnen Tagen ebenfalls reduziert. Inzwischen erscheinen die Zeitungen wieder in normal.