Der Kanton baute letztes Jahr am Hirtenweg in Riehen 43 neue preisgünstige Wohnungen im Rahmen des Wohnbauprgramms "1000+". Das Programm hat zum Ziel, bis im Jahr 2035 über 1000 neue preisgünstige Wohnungen in Eigeninvestition zu erstellen. Weitere Projekte sind auf den Arealen Lysbüchel (Volta Nord), Volta Ost, Rheinacker, Walkeweg und an der Hochbergerstrasse geplant.