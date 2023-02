Gleichläufiger war die Entwicklung bei Wohnungspreisen. Im Vorjahresvergleich wurden Wohnungen in beiden Landesteilen (Westschweiz +3,6%, Deutschschweiz +3,4%) nochmals deutlich teurer. Aber im abgelaufenen Halbjahr nahmen die Kaufpreise nur noch leicht zu, in der Deutschschweiz um 0,1 Prozent und in der Westschweiz um 0,6 Prozent.