Die Internationale Energieagentur (IEA) hat die starke Förderkürzung durch den Ölverbund Opec+ ungewöhnlich scharf kritisiert und vor Folgen der Massnahme gewarnt. "Die massive Senkung des Angebots durch die Opec+ erhöht die Risiken für die globale Energiesicherheit", heisst es in dem am Donnerstag in Paris veröffentlichten Monatsbericht des Interessenverbands führender Industriestaaten. Die Förderkürzung führe zu einem höheren Preisniveau auf dem Ölmarkt und belaste die Weltwirtschaft.

13.10.2022 11:15