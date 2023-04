Nach vielen schwierigen Monaten mit Belastungen durch hohe Energiepreise und einer schwachen Nachfrage im Sog einer trägen Weltwirtschaft blickt die Chemieindustrie zuversichtlicher in die Zukunft. Das Ifo-Geschäftsklima in der Branche hellte sich im März weiter auf, und zwar von minus 17,9 Punkten im Februar auf minus 10,5 Punkte, wie das Ifo-Institut auf Basis einer Umfrage am Mittwoch in München mitteilte. Verbessert hätten sich dabei vor allem die Geschäftserwartungen, die erstmals seit März 2022 einen Wert über null erreicht hätten. Auch die aktuelle Lage beurteilten weniger Unternehmen als schlecht. "In wichtigen Abnehmerbranchen wie Gummi- und Kunststoffverarbeitung, Autoindustrie und Bauhauptgewerbe scheint sich die Konjunktur zu stabilisieren", sagte Ifo-Branchenexpertin Anna Wolf.

19.04.2023 08:23