Nicht ganz so gut sieht es dagegen in den USA und in China aus. Die Vereinigten Staaten verzeichneten den Angaben zufolge zwar bei den Exporten ein Plus von 3,6 Prozent, mussten aber bei den Importen ein Minus von 1,4 Prozent hinnehmen. In China stehe einem Plus von 1,9 Prozent bei den Exporten ein Minus bei den Importen von 1,1 Prozent gegenüber. Chinas Handel habe noch Luft nach oben, sagte der Projektverantwortliche für den Kiel Trade Indicator, Timo Hoffmann, "Die schwachen Importe deuten auf eine gedämpfte Nachfrage im Inland hin." Russland wiederum konnte trotz Sanktionen wegen des Kriegs in der Ukraine seinen Seehandel und damit die Ex- beziehungsweise Importe um 2,2 beziehungsweise 1,1 Prozent steigern.