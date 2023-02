Einfamilienhäuser wiesen in sämtlichen Gemeindetypen höhere Preise auf als im dritten Quartal 2022. Der stärkste Preisanstieg fand in der Kategorie der ländlichen Gemeinden statt (+5,5%). Bei den Eigentumswohnungen stiegen die Preise ebenfalls in den ländlichen Gemeinden am stärksten (+3,8%). Dagegen sanken die Preise in den städtischen Gemeinden einer grossen Agglomeration am deutlichsten (-1,1%).