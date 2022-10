Durch die tiefen Zinsen seien die Eigenheimpreise in den Blasenrisikozonen in den letzten zehn Jahren fünf Mal schneller gestiegen als die realen Einkommen und Mieten, heisst es in der Studie. Zudem hätten sich die Hypothekarzinsen im Schnitt aller analysierten Städte gegenüber ihrem Tiefststand Mitte 2021 nahezu verdoppelt. Nun schmälerten steigende Zinsen, Inflation und Vermögensverluste wegen der Turbulenzen an den Finanzmärkten die Kaufkraft und damit auch die Nachfrage nach zusätzlichem Wohnraum, sagt Holzhey.