In Indien haben die Steuerbehörden nach eigenen Angaben Unregelmässigkeiten bei den Büros des britischen Senders BBC gefunden. Dies teilte das Finanzministerium in Neu Delhi am Freitag mit - ohne den Namen der BBC direkt zu erwähnen. Stattdessen wurde von einem "bedeutenden internationalen Medienunternehmen" gesprochen. "Mehrere Beweise" liessen auf Steuerhinterziehung schliessen, hiess es. Die Steuerfahnder hatten am Donnerstag eine rund 60 Stunden dauernde Durchsuchung in BBC-Büros beendet. Die BBC schrieb, das Unternehmen kooperiere mit den Behörden. Die BBC berichtet in Indien auf Englisch, Hindi sowie in mehreren anderen indischen Sprachen.

17.02.2023 16:33