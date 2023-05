Die Produktion in der Industrie stieg im ersten Quartal um 3,4 Prozent, wobei das Plus im März mit 5,2 Prozent am stärksten war. Die Umsätze kletterten noch etwas deutlicher in die Höhe. Sie nahmen um 6,4 Prozent zu, wobei im März mit plus 7,6 Prozent der stärkste Anstieg verzeichnet wurde.