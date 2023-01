In allen vier führenden Volkswirtschaften der Eurozone hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben verbessert. Allerdings verharrten die Indexwerte in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien jeweils unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten, wobei der Wert in Frankreich nur noch knapp unter der Schwelle liegt. In dem Land hellte sich die Stimmung laut zweiter Schätzung zudem etwas mehr auf als zunächst ermittelt.