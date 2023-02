In den führenden Volkswirtschaften der Eurozone zeigte sich eine deutlich unterschiedliche Entwicklung. Die Stimmungsindikatoren konnten zwar in allen vier der grössten Volkswirtschaften zulegen. In Italien und Frankreich liegen die Indexwerte aber über der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine steigende Wirtschaftsleistung hindeutet. In Deutschland und Spanien liegen die Werte noch deutlich unter der Wachstumsschwelle.