Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich zu Beginn des Jahres aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Januar zum Vormonat um 1,7 Punkte auf 47,0 Punkte, wie S&P Global am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde die erste Schätzung nach oben revidiert, während Analysten im Schnitt einen unveränderten Wert von 46,7 Punkten erwartet hatten.

01.02.2023 11:00