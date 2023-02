In Italien hat sich die Inflation zu Beginn des Jahres von einem sehr hohen Niveau aus weiter abgeschwächt. Die nach europäischen Standards ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Januar im Jahresvergleich um 10,9 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Mittwoch in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Dezember hatte die Rate noch bei 12,3 Prozent gelegen. Damit hat sich die Teuerung den zweiten Monat in Folge abgeschwächt, wobei der jüngste Rückgang vergleichsweise kräftig ausgefallen ist.

01.02.2023 11:26