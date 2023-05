In Italien sind die Verbraucherpreise im April wieder stärker gestiegen. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich der nach europäischer Methode erhobene Preisindex (HVPI) um 8,8 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom mitteilte. Im Vormonat hatte der Anstieg 8,1 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einer Rate von 8,0 Prozent gerechnet.

