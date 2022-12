Im internationalen Vergleich ist die Schweiz damit nach wie vor eine Insel. So lag die Teuerung in der Eurozone zuletzt im November trotz Rückgang immer noch bei 10,0 Prozent. In den USA wurde sie im Oktober bei 7,7 Prozent ausgewiesen. Laut Thomas Gitzel, Chef-Ökonom der VP-Bank, falle die Zahl im internationalen Vergleich "geradezu mickrig aus".