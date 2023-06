Die Industrie in Italien ist im April erneut geschrumpft. Die Gesamtproduktion fiel zum Vormonat um 1,9 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte. Dies ist bereits der vierte Rückgang in Folge. Analysten hatten dagegen im Schnitt mit einem Zuwachs um 0,2 Prozent gerechnet.

09.06.2023 10:36