Die Stimmung der Verbraucher und Produzenten in Italien hat sich im Mai jeweils eingetrübt. Das Konsumklima fiel von 105,5 Punkten im Vormonat auf 105,1 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Rom mitteilte. Die Stimmung in der Industrie sank um 1,4 Punkte auf 101,4 Zähler. Die Erwartungen von Analysten wurden bei der Industriestimmung verfehlt und beim Verbrauchervertrauen leicht übertroffen./bgf/jkr/mis

26.05.2023 10:29