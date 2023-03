Die Wirtschaft Italiens ist zum Jahresende 2022 hin leicht geschrumpft. Vom dritten auf das vierte Quartal sei die Wirtschaftsleistung (BIP) um 0,1 Prozent zurückgegangen, teilte das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mit und bestätigte damit vorläufige Zahlen. Im Quartal zuvor war die drittgrösste Volkswirtschaft des Euroraums noch solide gewachsen. Gegenüber dem Vorjahresquartal wuchs die Wirtschaftsleistung am Jahresende um 1,4 Prozent. Die Erstschätzung von 1,7 Prozent wurde nach unten korrigiert./bgf/jkr/jha/

03.03.2023 10:20