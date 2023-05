Die Chefin des Internationales Währungsfonds, Kristalina Georgiewa, hat die USA scharf dafür kritisiert, eine mögliche Einigung im Schuldenstreit bis zur letzten Minute hinauszuzögern. "Wir alle haben das Märchen "Aschenputtel" gelesen, das genau um Mitternacht den Ball verlassen muss. Und wir sind an diesem Punkt", sagte Georgiewa am Freitag bei der Vorstellung des Länderberichts der Organisation in Washington. "Also, bevor sich unser Haus in einen Kürbis verwandelt, könnten wir das Problem bitte lösen. Es ist nicht nur der Verlust eines Schuhs, mit dem wir konfrontiert sind."

26.05.2023 20:15