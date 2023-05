"Die Aussicht der britischen Wirtschaft ist besser geworden, aber vor dem Hintergrund eines äusserst unsicheren globalen Umfelds, strukturellen Herausforderungen und immer noch sehr hoher Inflation", sagte IWF-Chefin Kristalina Georgieva am Dienstag in London. Sie lobte die Massnahmen der britischen Regierung und der Bank of England zur Stabilisierung des Finanzsystems sowie die Einigung mit Brüssel im Streit um die Brexit-Regeln für Nordirland.